Une mise au point qui se veut aussi un gage de fidélité. L’eurodéputée et ancienne ministre Nadine Morano a assuré mardi qu’elle ne quitterait « jamais » le parti Les Républicains pour rejoindre le Rassemblement national à l’occasion des élections européennes de 2024.

Des responsables du Rassemblement national ont laissé entendre devant la presse que l’ancienne ministre de Nicolas Sarkozy pourrait rejoindre la liste de Jordan Bardella aux européennes, une possibilité prise très au sérieux au sein de LR. « Mes camarades des Républicains savent très bien que jamais je n’ai quitté ma famille politique, jamais », a déclaré Nadine Morano au micro d’Europe 1. « Non, jamais », a-t-elle insisté.

Nommée dans le « contre-gouvernement » alternatif à Emmanuel Macron

« Jordan Bardella sait très bien : on travaille ensemble (au Parlement européen) sur des sujets sur lesquels nos amendements doivent être défendus et nous le faisons avec conviction. Après, nous avons des divergences de vues, je serai toujours là pour défendre ces divergences », a-t-elle poursuivi.

Nadine Morano a été choisie parmi la trentaine de « secrétaires nationaux » qui composent le « contre-gouvernement » alternatif à Emmanuel Macron, dévoilé dimanche par le chef de son parti Éric Ciotti. Elle a été chargée de l’Immigration. « On est en train de travailler pour les européennes sur un programme, sur un projet et sur une liste et nous le ferons de façon déterminée », a-t-elle précisé.









« Ce n’est pas pour rien si j’ai été nommée dans ce contre-gouvernement qui espère bientôt prendre la place de celui qui est en place, puisqu’il ne fait pas le travail notamment sur la question migratoire », a expliqué la députée européenne.