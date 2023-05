« C’est un portrait aux dimensions de l’estime que j’éprouve pour ce président », lance Xavier Rosalie, le maire de Piffonds, avant d’accrocher au mur un large cadre contenant une toute petite photo d’Emmanuel Macron. Dans une vidéo très partagée sur les réseaux sociaux, cet élu du Rassemblement national (RN) a tenu à marquer son opposition à la toute récente proposition de loi visant à rendre obligatoire l’affichage du portrait officiel du président de la République.

« Ce président nous impose encore une fois des choses de dictateur, je vais respecter la loi, je vais afficher mon portrait que j’ai choisi qui correspond le mieux au président de la République actuel », lance Xavier Rosalie, avant de remplacer un portrait d’Emmanuel Macron par cette miniature, en affirmant que « ce petit homme » aura marqué l’histoire par sa « méchanceté envers le peuple et envers la patrie ».





🔴 Les députés macronistes ont voté pour que l'affichage du portrait du président de la République soit obligatoire dans toutes les mairies. Bravo au maire de Piffonds Xavier Rosalie qui a réagi à cette obligation honteuse ! À la juste dimension de ce petit président #Macron 😉 pic.twitter.com/d82oRfxwh3 — Julien ODOUL (@JulienOdoul) May 12, 2023







Texte décrié

A ses côtés, Julien Odoul, député de l’Yonne et porte-parole du Rassemblement national, a jugé l’amendement qui vise à obliger les mairies à afficher le portrait du président de la République « totalement scandaleux ».

L’Assemblée nationale a voté dans la nuit de mercredi à jeudi un texte décrié des députés macronistes visant à rendre obligatoire les drapeaux français et européen au fronton des mairies de plus de 1.500 habitants, un usage déjà répandu. Au terme d’un examen tendu, la proposition de loi a été soutenue par 130 voix contre 109 en première lecture et doit désormais être examinée par le Sénat. Les députés ont voté un amendement pour garantir dans toutes les mairies cette fois la présence du portrait officiel du président de la République, un usage lui aussi répandu.