C’est un geste fort qu’a décidé de faire cette maire de Cénac, en Gironde. Ce jeudi, Catherine Veyssy a publié une lettre ouverte destinée à Emmanuel Macron après la décision du maire de Saint-Brévin de démissionner après les menaces violentes dont il a fait l’objet. « Je suis profondément bouleversée par la démission de Yannick Morez, maire de Saint-Brevin-les-Pins. Je ne le connais pas personnellement, mais pourtant je fais miens ses propos et son désarroi », affirme-t-elle.

Dans son texte posté sur son compte Facebook, Catherine Veyssy pointe du doigt « des responsabilités toujours plus grandes qui nous exposent personnellement sur le plan juridique et judiciaire » et estime qu’elle et estime qu’elle et ses confrères sont les « laissés pour compte de la République ».

Un geste « par solidarité »

Et d’ajouter : « la démission d’un Maire qui exprime ses difficultés à exercer son mandat est un échec de la République. Elle ne doit pas être banalisée. Le malaise est profond. La charge mentale est lourde. » La maire de ce village de quelque 1.800 habitants du cœur de la Gironde en a également profité pour envoyer son écharpe tricolore à Emmanuel Macron « par solidarité ».