Sous la pluie et face à un important dispositif policier, ils sont là. Quelques dizaines de manifestants étaient rassemblées, ce vendredi, à Dunkerque, dans le Nord, à l’appel de l’intersyndicale dunkerquoise, pour manifester contre la visite prévue dans l’après-midi du président Emmanuel Macron.

Des barrières ont été dressées tout autour de la sous-préfecture devant laquelle les manifestants, dont quelques « gilets jaunes » et des militants syndicaux CGT et CFDT, tambourinaient sur des casseroles et klaxonnaient, a constaté une journaliste de l’AFP.

« On est toujours contre la réforme des retraites »

Des centaines de policiers sont mobilisées pour sécuriser la visite du chef de l’Etat, a précisé la DDSP à l’AFP. Emmanuel Macron, qui sera accompagné de plusieurs ministres, vient illustrer à Dunkerque sa stratégie de « réindustrialisation » de la France.









Il doit notamment évoquer l’implantation dans la ville d’une usine de batteries pour véhicules électriques, la quatrième dans les Hauts-de-France, confirmée dans la nuit par le groupe taïwanais ProLogium, pour une entrée en production à partir de la fin de 2026. L’usine doit générer 3.000 emplois directs.

« On est toujours contre la réforme des retraites, a souligné parmi les manifestants le secrétaire général CGT de l’Hôpital maritime de Zuydcoote, Richard Lorang. Emmanuel Macron vient annoncer aujourd’hui des emplois, mais aussi de l’argent public pour des entreprises privées dans le cadre de la décarbonation. A côté de ça, on a nos services publics qui sont en train de mourir. »

« lndividualisme » et « effets d’annonce »

Valérie Minet, « gilet jaune » qui doit bientôt être jugée pour avoir traité Emmanuel Macron « d’ordure » sur Facebook, tapait vigoureusement sur une assiette, critiquant « l’individualisme » et les « effets d’annonce » de la politique du président. « Il y a beaucoup d’entreprises qui viennent s’installer en France et qui profitent des terrains mis à leur disposition, des aides financières. Et quand ils ont fait assez de bénéfices pour distribuer aux actionnaires, ils s’en vont », a-t-elle estimé.

Un deuxième rassemblement contre la visite d’Emmanuel Macron est prévu à 15 h, dans le centre de Dunkerque.