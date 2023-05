« Dilaté comme jamais », le making-of ! Vous avez été nombreux à lire notre petit article sur l’accueil réservé à Bruno Le Maire par des manifestants contre la réforme des retraites lors d’un déplacement au siège de L’Oréal à Levallois, mercredi soir. Un accueil dans la grande tradition chansonnière française puisqu’était entonnée « Dilaté comme jamais » sur l’air de Sapés comme jamais de Gims et en référence à certains extraits de Fugue américaine, le dernier ouvrage du ministre de l’Economie. 20 Minutes a pu entrer en contact avec Shaapur Zamani, l’un des organisateurs et auteur de la vidéo de cette manif, qui nous en dévoile les coulisses..

Tout d’abord, Shaapur Zamani et ses comparses ont été prévenus la veille de la venue de Bruno Le Maire par des employés de l’Oréal. « Cela nous a laissés le temps de faire circuler l’info et faire briller nos casseroles », explique le militant. Derrière ce comité d’accueil, pas de syndicats ou de collectifs structurés. « C’est le fruit d’individus qui ne se connaissent pas (mais qui partagent le même sens de l’humour) », précise Shaapur Zamani. Et qui avaient envie de rencontrer « leur écrivain préféré ».

« Renvoyer à Bruno Le Maire son incompétence »

Et l’idée de « Dilaté comme jamais » est venue lors d’une précédente « casserolade » organisée chez TV5 Monde quand Bruno Le Maire est venu assurer la promotion de son bouquin. « Elle est née de la volonté de renvoyer à Bruno Le Maire son incompétence et surtout l’obscénité qu’il y a à trouver le temps de publier en tant que Ministre en exercice un livre pornographique alors que la France s’enfonce dans la crise », dénonce le militant.









Car derrière cette saillie humoristique, il y a aussi un contenu politique. C’est surtout une mobilisation « contre la Réforme des retraites en priorité, mais aussi contre le déni de démocratie avec l’utilisation du 49.3 et contre l’énorme offensive autoritaire et sécuritaire menée par ce gouvernement », affirme Shaapur Zamani. Ce qui ne l’empêche pas de garder le sens de l’humour.