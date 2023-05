Malgré les tentatives de tourner la page de la réforme des retraites, les membres du gouvernement tombent souvent sur des bruits de casseroles lors de leurs déplacements. A La Réunion, pour sa première visite en outre-mer, Elisabeth Borne n’a pas échappé à la règle malgré un lourd dispositif. Pour cette première incursion ultramarine près d’un an après son arrivée à Matignon, l’objectif est limpide : aborder des sujets de « vie quotidienne », y apporter des solutions « concrètes », et démontrer que l’exécutif sait travailler avec les élus locaux.

Lors de sa visite à Salazie jeudi, une des communes les plus pauvres de l’île, la Première ministre s’est entretenue avec des élus et des habitants. De nombreux sujets désenclavement, logement, agriculture, transports publics scolaires - ont été évoqués au cours d’une heure d’échanges polis. Les opposants et leurs casseroles étaient maintenus à bonne distance. Un dispositif de sécurité digne d’un siège entourait le Conseil départemental, pour une trentaine de manifestants.

Déplacement sous cloche

Puis, devant la préfecture, où Elisabeth Borne s’est rendue en début de soirée, une vingtaine de personnes munies de casseroles et de cornes de brume ont été repoussées sans heurts par les forces de l’ordre. « On a combattu pendant trois mois cette réforme des retraites non seulement pare qu’elle est injuste, mais aussi parce qu’ici à La Réunion, la pauvreté, la misère, les bas salaires, le mal-logement sont légion.

Et ne pas entendre la parole de la population est injuste et indigne », a déclaré, parmi eux, Marie-Hélène Dor, secrétaire départementale de la FSU. « Je suis à la disposition de l’intersyndicale si elle souhaite qu’on puisse parler. S’il s’agit de taper sur des casseroles, ce n’est pas très constructif », a déclaré la Première ministre, balayant les critiques d’un déplacement sous cloche.









Entre cérémonies et entretiens officiels, séquences dédiées à l’écologie, au logement, à l’emploi ou à l’agriculture, un intense programme continuera de rythmer la visite de la cheffe du gouvernement, accompagnée de quatre ministres : Christophe Béchu (Transition écologique), Marc Fesneau (Agriculture), Olivier Klein (Logement) et Jean-François Carenco (Outre-mer).