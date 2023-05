« Prendre le temps collectif de l’échange et de la rencontre ». Pendant deux jours, ce mardi à Montpellier et quarante-huit heures plus tard à Toulouse, Carole Delga (PS), présidente de la région Occitanie, a invité 4.500 maires et responsables administratifs de la région. Ils étaient 800 ce mardi à Montpellier à avoir répondu à l’invitation, ils seront un millier dans deux jours.

L’occasion, explique la région, d’aborder avec les principaux concernés leurs priorités d’action, leurs préoccupations au quotidien et les blocages administratifs. Et de présenter aux élus locaux l’ensemble des aides proposées par la collectivité « pour accompagner et financer des projets utiles pour le quotidien des habitants ».

« Le mandat le plus gratifiant et le plus difficile »

« La région est le premier partenaire des collectivités. Nous poursuivons ce partenariat étroit, explique Carole Delga. Qu’il s’agisse de lutter contre les déserts médicaux, de maintenir les commerces de proximité, de désenclaver les territoires grâce à des transports accessibles à tous, ou de faire face au changement climatique ».

Ce mardi, les conseillers municipaux de l’ex-Languedoc-Roussillon étaient invités à Montpellier. Mercredi, à Toulouse, ce seront au tour des élus de l’ex-Midi-Pyrénées. « Le mandat municipal est sans doute le plus gratifiant, mais aussi le plus difficile. Près de 1.300 ont déjà démissionné depuis les élections de 2020. Ce chiffre doit nous alerter. Cette rencontre est d’abord un message de confiance et de solidarité. »