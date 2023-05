Le gouvernement change de braquet. L’Etat va investir 2 milliards d’euros sur les quatre prochaines années en France pour développer la pratique du vélo, les infrastructures ainsi que la filière économique, dans le cadre de son plan vélo et mobilités 2023-2027, a-t-on appris jeudi de sources gouvernementales.

Au total, ce sont plus de 6 milliards d’euros qui vont être investis d’ici à 2027 si l’on prend en compte les collectivités territoriales, ont indiqué ces mêmes sources, à la veille de la présentation du plan par les ministres de la Transition écologique, Christophe Béchu, et des Transports, Clément Beaune. Le gouvernement prévoit toute une série de mesures pour favoriser la pratique du deux-roues, à commencer par le développement des pistes cyclables et voies réservées au vélo.

Les aides de l’Etat à l’achat prolongées jusqu’en 2027

En 2023, l’Etat a déjà prévu d’investir 200 millions d’euros dans les infrastructures. Cet effort sera poursuivi jusqu’en 2027 avec la prolongation des aides. « Sur la durée du plan, le fonds mobilités actives sera pérennisé à hauteur de 1,25 milliard d’euros, soit 250 millions d’euros par an pour accélérer le développement des aménagements cyclables partout en France », précise un document décrivant le plan.

Le gouvernement veut aussi favoriser le développement des véloroutes, prisées des cyclotouristes, via des contrats de plan Etat-région. Actuellement, 57.000 km de voies cyclables sécurisées existent sur le territoire. L’objectif est d’atteindre 80.000 km en 2027 et 100.000 km en 2030. Les aides de l’Etat pour l’achat d’un vélo seront prolongées jusqu’à la fin du plan vélo en 2027. Ces aides seront en outre ouvertes à l’achat de vélos d’occasion revendus par des professionnels.





Code de la route, formation et lutte contre le vol

Des modifications du Code de la route vont également être expérimentées pour améliorer la circulation des vélos. « Il est proposé d’installer des repose-pieds en bord de chaussée afin de permettre aux cyclistes de s’arrêter au feu sans avoir à descendre de selle », précise le document. Un décalage du passage au feu vert pour les cyclistes sera aussi expérimenté par endroits pour « permettre aux cyclistes d’évacuer le sas et de retrouver une vitesse suffisante avant le départ des autres véhicules ».

Le recours au vélo pour se rendre au travail va également être soutenu en augmentant le forfait mobilité durable pour la fonction publique de 200 à 300 euros. « L’Etat a pour objectif que 100 % de ses sites soient équipés de stationnement vélo sécurisé en 2027 », ajoute le document. Pour limiter les vols, il est prévu de généraliser l’inscription des vélos au fichier national d’identification des cycles. Le nombre d’emplacements sécurisés près des gares devrait aussi être porté à 90.000 d’ici à 2027 contre 30.000 actuellement.

Des sessions de formation à la conduite à vélo pour les jeunes de 6 à 11 ans vont également monter en puissance avec 850.000 enfants formés chaque année à partir de 2027. Enfin, l’Etat veut soutenir la filière de production de vélos en France avec pour objectif de dépasser 1,4 million de vélos produits en 2027 contre 854.000 en 2022.