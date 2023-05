Service national universel : Oui, Emmanuel Macron voulait bien le rendre obligatoire

Fake Off Sarah El Haïry, secrétaire d’Etat en charge de la jeunesse, et donc par la même occasion de ce fameux SNU, n’était visiblement pas au courant. Et pourtant le président l’avait annoncé dès sa campagne présidentielle de 2017