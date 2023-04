Trois mois pour espérer relancer la machine. C’est le défi immense auquel est confrontée la Première ministre, Elisabeth Borne, qui a dévoilé ce mercredi depuis l’Elysée la feuille de route des « cent jours » évoqué par Emmanuel Macron le 17 avril.

Alors que la contestation sociale ne retombe pas, le chef de l’Etat souhaite « apaiser le pays » et a chargé la cheffe du gouvernement de plancher sur plusieurs axes prioritaires : le travail, la justice, l’école, la santé…. Voici ce qu’il faut retenir des annonces faites par Elisabeth Borne :

Une « nouvelle phase d’action »

Tout d’abord, un petit bilan (positif) sur l’action menée. « Nous nous appuyons sur un bilan et des résultats solides », a déclaré Elisabeth Borne, évoquant la baisse du chômage, des impôts, la hausse de l’attractivité de la France, des « progrès sociaux majeurs »… « Depuis juin 2022, le rythme des réformes n’a pas ralenti (…), et nous continuerons à avancer », a-t-elle ajouté.

Et cette feuille de route des « cent jours » ? « Elle donne des réponses concrètes, chaque mesure doit régler un problème, améliorer le quotidien », promet la locataire de Matignon. Cette « nouvelle phase d’action » est l’occasion de « renouer un dialogue apaisé et constructif ».













Sur le travail

Travail, plein emploi, réindustrialisation : ce sont les premiers piliers évoqués par Elisabeth Borne, avec en toile de fond le pouvoir d’achat. Sur ce point, les actions menées contre la crise énergétique se poursuivent : les boucliers tarifaires sont maintenus en 2023, et un point sera fait mi-juin sur le trimestre anti-inflation concernant l’alimentaire.

Sur la revalorisation des salaires, une hausse du Smic est attendue en mai, pour une augmentation annuelle de l’ordre de 6 %. Des négociations sur les grilles salariales vont être menées dans les branches.

D’ici au 14 juillet, a-t-elle dit, « nous voulons construire un agenda social pour un nouveau pacte de la vie au travail avec les partenaires sociaux ». Cela concerne les perspectives de carrière, l’usure professionnelle, l’emploi des seniors, l’assurance chômage.

Pôle Emploi va devenir France Travail, « un service plus efficace » dont la fondation sera présentée dans un projet de loi début juin. Un projet de loi sur l’industrie verte, lui, est attendu en Conseil des ministres à la mi-mai.

Sur l’ordre républicain

Sur le point chaud à venir pour le gouvernement, le projet de loi immigration, Elisabeth Borne temporise. « Il n’y a pas de majorité sur un tel texte, et ce n’est pas le moment de lancer un débat sur un sujet qui pourrait diviser le pays ». Donc il est renvoyé à l’automne, à moins qu’un compromis ne soit trouvé d’ici là. Fera-t-il l’objet d’un 49.3 ? « Ma volonté, c’est de trouver des majorités, répond la locataire de Matignon.

Sur le même thème, dès la semaine prochaine, 150 policiers et gendarmes supplémentaires seront déployés dans les Alpes-Maritimes, aux portes de l’Italie. Et une « border force » composée de policiers, militaires et douaniers sera « effective dans les 6 mois ». A noter, également, le « plan fraude » qui sera présenté dans le courant du mois de mai.

Sur l’écologie

Outre une « accélération » de l’action menée sur la gestion de l’eau, des forêts, de la rénovation thermique des bâtiments, Elisabeth Borne veut mettre l’accent sur les transports. A l’automne arrivera une offre de location de véhicules propres à des prix « accessibles ». Sur le transport aérien et la question des gaz à effet de serre, un plan sera présenté au Salon du Bourget, fin juin.

Sur la santé

« Nous avons beaucoup investi via le Ségur », assure la Première ministre. Mais elle reconnaît que les effets de la levée du numerus clausus ne sont pas encore visibles. En attendant, sont attendus le recrutement de 6.000 assistants médicaux supplémentaires, et l’ouverture de 2.000 places dans la filière infirmière. Le texte « santé et territoire » est attendu en juin.

Sur l’éducation

Un sujet revient particulièrement, les absences de profs. C’est pourquoi à partir de la rentrée prochaine, les remplacements de courte durée se feront directement dans les établissements. Par ailleurs, la Première ministre a annoncé vouloir généraliser les sessions hebdomadaires de soutien en français et maths. Et ce via le fameux « pacte » mis en avant pas Emmanuel Macron pour améliorer la rémunération des enseignants.

Concernant la jeunesse, un plan d’action sera présenté dans les prochaines semaines, avec notamment un plan d’urgence pour les logements universitaires dégradés.

Sur le logement

Pour contrer la crise du logement, Elisabeth Borne a indiqué vouloir mobiliser la Caisse des dépôts pour acheter des logements neufs en attente, mais aussi solliciter les banques pour accorder des crédits aux particuliers, et donner davantage de visibilité sur les prêts à taux zéro (PTZ)