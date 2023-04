Gérard Larcher à Matignon ou la folle rumeur partie de rien

Tout est dans le « aujourd’hui ». A la question de savoir s’il pourrait emménager à Matignon, Gérard Larcher a répondu le 20 avril : « Aujourd’hui, je ne dirais pas oui. » Mercredi, le président du Sénat a répété sur France Info que « les conditions pour créer une coalition ne sont pas réunies aujourd’hui », semblant ne pas totalement fermer la porte à l’hypothèse. Le ponte du parti Les Républicains (LR) répondait à des questions posées sur les ambitions formulées par Emmanuel Macron d’élargir sa majorité lors de son intervention télévisuelle du 22 mars. Dans le même temps, le chef de l’Etat avait réaffirmé sa confiance à l’actuelle Première ministre, malgré la large contestation contre la réforme des retraites.

Equation improbable

La possibilité de voir Gérard Larcher remplacer Elisabeth Borne semble alors bien improbable. Mais d’où vient cette rumeur ? Elle avait déjà surgi en 2019, prêtant cette idée à Emmanuel Macron pendant le mouvement des « gilets jaunes. » Elle réapparaît aujourd’hui à la suite de la crise que traverse le gouvernement qui peine à renouer avec les Français. Pour y remédier, pourquoi ne pas se doter d’un Premier ministre LR, comme le prône Nicolas Sarkozy ? L’équation est compliquée, puisqu’il faudrait convaincre une droite réticente sans se couper de l’aile gauche de la macronie. Mais sur le papier, Gérard Larcher semble cocher plusieurs cases : élu consensuel aux allures de sage, patron respecté du Sénat même à gauche, cet ancien ministre du Travail est crédité d’un poids suffisant pour convaincre l’ensemble de la droite.

L’hypothèse reste néanmoins bien improbable aux yeux des élus LR malgré ces déclarations ambiguës du président du Sénat. L’eurodéputé François-Xavier Bellamy souligne que « quelqu’un qui ferait la cour pour Matignon ne s’y prendrait pas ainsi ». D’autant que Gérard Larcher a bien répété que les conditions d’un accord avec l’exécutif n’étaient « pas remplies », et dressé une liste de « désaccords majeurs » sur la dépense publique, la décentralisation, le régalien…

« Pour faire une coalition, puisque c’est le mot qui a été prononcé y compris par le président de la République, il faut un projet, il faut un contrat, il faut une majorité, et ça, ça se construit après des élections législatives ou des élections présidentielles », a expliqué sur FranceInfo le sénateur des Yvelines, candidat à sa réélection en septembre. « C’est pas ma candidature à Matignon, c’est les conditions pour créer une coalition et elles ne sont pas réunies aujourd’hui », a martelé Gérard Larcher. « Je suis pour une ligne autonome, je suis pour une ligne indépendante. Nous devons travailler texte par texte en dialoguant, en enrichissant, en disant quand nous sommes d’accord et que c’est l’intérêt du pays », a-t-il développé.

LR, un poids plume ?

Dans le camp présidentiel le scénario fait douter au point d’être qualifié de « science-fiction » par un ministre. Mais beaucoup voient aussi dans ces propos une façon de faire monter les enchères, de « donner un mode de gouvernance », avant d’imposer les sujets, voire le casting du gouvernement. « Il se positionne en tant qu’arbitre d’un potentiel accord, il impose ses conditions », assure ainsi un élu LR. « Il a une autorité morale sur le parti qui ferait que la famille politique serait à même d’aller vers cette coalition », assure le sénateur LR Stéphane le Rudullier. « Il veut se vendre au prix le plus élevé », estime pour sa part un député Renaissance. Mais « il ne faut pas non plus qu’il surestime ses forces. Les LR en ce moment, je les paie pas très cher non plus. »

« Il prépare les conditions pour être le vrai patron s’il devait un jour venir sauver Macron », résume un cadre LR, qui tempère l’hypothèse : « honnêtement, ça n’a pas de sens. » Pour ce responsable, nommer Gérard Larcher pourrait paradoxalement rendre les choses plus compliquées à l’Assemblée où certains élus LR goûteraient peu une autorité venue du Sénat. Dix-neuf députés LR avaient voté la motion de censure contre le gouvernement après la réforme des retraites et « les frondeurs ne rallieront la macronie à aucun prix », ajoute ce responsable. Un cadre de la majorité se fait également peu d’illusions : « Si Larcher était nommé à Matignon, on ne récupérerait pas plus de 20 ou 30 députés ». Or il en faut une quarantaine pour atteindre la majorité absolue. Mardi Rachida Dati a rappelé qu’Emmanuel Macron n’envoyait, de toute façon, pas de signaux en ce sens : « il nous enjambe, il n’a peut-être pas besoin de nous. »

Autre frein relevé par un macroniste de la première heure : « il n’y a pas une confiance absolue » entre Gérard Larcher et Emmanuel Macron. Dès le début du premier quinquennat, l’affaire Benalla et la réforme constitutionnelle avaient suscité des tensions entre Sénat et Elysée. Chacun souligne toutefois combien le contexte politique est mouvant. Pour un député LR, l’hypothèse Larcher à Matignon regagnerait du crédit dans un cas de figure : « une situation de crise tellement grave, que le Président de la république soit contraint à une cohabitation, ou une coalition imposée. »