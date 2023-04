Annonces d’Elisabeth Borne EN DIRECT : La Première ministre présente à midi sa feuille de route des « cent jours »

10h45 : Quels chantiers pour l'exécutif ?

Emmanuel Macron a déjà donné quelques pistes sur « les chantiers prioritaires » à venir. La Première ministre devrait ainsi évoquer la question du travail, de la « justice et de l'ordre républicain et démocratique », et des « services publics » (école et santé). Elisabeth Borne devrait également évoquer la « nouvelle méthode » de gouvernance, un poncif politique en temps de crise.