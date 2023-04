Éric Ciotti demande « un référendum pour changer de cadre » sur l’immigration, alors que le ministre de l’Intérieur veut reprendre l’examen de son projet de loi sur le sujet. Le président des Républicains a appelé ce mercredi à consulter directement les électeurs pour modifier « notre Constitution » et « nos engagements conventionnels » avec « la Cour européenne des droits de l’Homme [CEDH] qui autorise le regroupement familial ».





La situation migratoire continue de se dégrader. 500 000 étrangers accueillis légalement l’année dernière !



Il faut une révolution en matière migratoire.



Il faut une révolution en matière migratoire.

Je propose un référendum sur l'immigration pour changer de cadre et modifier notre constitution. pic.twitter.com/8a0tDq2t3z — Eric Ciotti (@ECiotti) April 26, 2023



Sans aller jusqu’à demander de sortir de la CEDH, le député des Alpes-Maritimes a plaidé pour « des réserves d’interprétation » car « on ne peut pas rester dans cette situation où on subit une vague migratoire », a-t-il déclaré sur Europe 1.

« Plus aucun droit pour les clandestins »

Plaidant pour une « révolution », il a énuméré une liste de propositions : « il ne faut plus aucun droit pour les clandestins, plus de prestations sociales dès le premier jour pour les réguliers » et « qu’on traite les demandes d’asile à la frontière ». « Il faut arrêter le regroupement familial et revoir le code de la nationalité », a-t-il aussi souhaité. « Est-ce que monsieur Macron est prêt à inscrire tout cela dans la loi ? J’en doute, et je doute aussi qu’on ait la capacité au parlement à faire adopter un texte compte tenu même des oppositions dans la majorité », a ajouté le patron de LR.

Le chef de l’Etat avait prôné dimanche « un seul texte » sur l’immigration pour « durcir nos règles » en matière d’expulsion tout en améliorant l’intégration.