Emmanuel Macron est déterminé à poursuivre ses déplacements de terrain malgré la fronde liée à la réforme des retraites. Le président se rend mardi à Vendôme (Loir-et-Cher) sur le thème de la santé. Le chef de l’Etat, accompagné du ministre de la Santé François Braun, visitera la maison de santé pluridisciplinaire universitaire (MSPU) de la ville. Il échangera avec le personnel soignant sur « les problématiques d’accès aux soins, d’attractivité de la profession et de formation », a précisé l’Elysée, dans un contexte de désertification médicale croissante sur le territoire.

Cette maison de santé est composée de médecins, sages-femmes et infirmières. En lien avec l’université de Tours, elle forme chaque année de jeunes médecins. Pour faire face à la désertification médicale, Emmanuel Macron a supprimé le numerus clausus, qui limitait la formation de nouveaux médecins, et doublé le nombre de maisons de santé - on en compte 2.251 aujourd’hui en France - mais les besoins restent criants.

Accueilli par des huées

Lors de ses vœux aux acteurs de la santé le 6 janvier, il a promis d’accélérer le recrutement des assistants médicaux, qui peuvent réaliser des actes simples pour alléger la charge des médecins, et s’est engagé à ce que les patients en affection de longue durée (ALD) sans médecin traitant s’en voient proposer un d’ici la fin de l’année.

Emmanuel Macron, très impopulaire depuis l’adoption au forceps de la réforme des retraites, a annoncé son intention de se « réengager » tous azimuts dans le débat, avec la volonté affichée d’aller au contact des Français et d’apaiser le pays d’ici au 14 juillet. Très en retrait durant l’examen de la réforme au Parlement, il a repris ses déplacements en région au rythme de deux sorties par semaine. Les deux premiers, dans le Bas-Rhin mercredi et l’Hérault jeudi, ont été accueillis par des huées.