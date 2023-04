La Première ministre Élisabeth Borne perd, quant à elle, un point, avec 27 % des sondés disant nourrir une bonne opinion de son action, soit son plus mauvais résultat depuis son accession à Matignon en mai 2022. Après la validation de la réforme des retraites il y a une semaine par le Conseil constitutionnel et son immédiate promulgation par Emmanuel Macron, la colère domine toujours pour 45 % des personnes interrogées, mais cède 3 points.

Enquête menée les 18 et 19 avril auprès d’un échantillon de 1.002 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas, avec une marge d’erreur comprise entre 1,4 et 3,1 points.