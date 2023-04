« Cette génération est courageuse. » Sarah El Haïry, secrétaire d’Etat chargée de la Jeunesse et du Service national universel, était l’invitée de Cyril Viguier dans l’émission politique « Face aux Territoires » sur TV5 Monde, ce jeudi. Elle a répondu à une question 20 Minutes issue de notre panel #MoiJeune, avec OpnionWay. Selon ce selfie des 18-30 ans, pour 51 % des jeunes, la valeur travail ne leur parle pas ou ne veut rien dire. Alors comment réenchanter le travail alors qu’il va falloir travailler jusqu’à 64 ans ?

« Je crois en réalité que ce n’est pas tellement la question de la valeur travail que de la valeur du travail, explique la secrétaire d’Etat. Aujourd’hui, cette jeunesse, elle est hyper engagée. Un [jeune] sur quatre est engagé dans le monde associatif, un sur deux s’est mobilisé politiquement pour une cause quelle que soit la forme son engagement. Et donc ils veulent être en phase avec l’entreprise dans laquelle ils travaillent et dans le fond, c’est la valeur du travail. La rémunération bien sûr mais le juste partage de la richesse, l’impact sur l’environnement, les discriminations à l’intérieur même des entreprises. »

Sarah El Haïry conclut : « Je ne laisserai jamais dire que cette génération est feignante. Ce n’est pas vrai. Cette génération, elle entreprend, cette génération, elle est courageuse dans un monde qui est bousculant, qui est transformant. Cette génération est profondément exigeante. »