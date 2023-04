La réforme des retraites continue de faire du bruit près d’une semaine après sa promulgation. Les casseroles sont de sortie lors des différents déplacements du président de la République sur le terrain cette semaine pour renouer avec les Français.

« La réforme des retraites, c’est la casserole d’Emmanuel Macron. Et si cette réforme n’est pas retirée, Emmanuel Macron aura une sacrée casserole, parce que cette casserole elle va l’empêcher de finir son quinquennat », estime Sophie Binet, la nouvelle secrétaire générale de la CGT, jeudi, en déplacement à Gardanne (Bouches-du-Rhône).

« Un homme enfermé dans son palais de l’Élysée »

Elle était interrogée sur les déclarations du chef de l’Etat mercredi, qui avait assuré que « ce n’est pas des casseroles qui feront avancer la France », lors d’un déplacement en Alsace, pendant lequel il a été chahuté par des opposants à sa réforme des retraites. « On ne peut pas gouverner un pays contre son peuple », a poursuivi la nouvelle numéro 1 de la CGT, estimant que la situation actuelle était « une impasse entre la quasi-totalité de la population et un homme enfermé dans son palais de l’Élysée ».

« Quand on est dans une situation d’impasse comme celle-là, la solution de sagesse elle est simple et démocratique, on revient devant la population, on fait voter et on voit si les citoyennes et les citoyens veulent cette réforme ou pas », a-t-elle poursuivi, en référence à un référendum. « Libérez les casseroles », a pour sa part réagi Jean-Luc Mélenchon.