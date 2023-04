« Depuis six ans, on a vu beaucoup de paroles impuissantes et peu d’actes déterminés. J’attends de voir. » Le président de LR Éric Ciotti appelle le gouvernement à « un changement de paradigme très important » sur l’immigration alors que le ministre de l’Intérieur veut reprendre l’examen de son projet de loi sur le sujet et tend la main au parti.

« Les Français ont besoin d’un texte fort » pour « lutter contre l’immigration irrégulière » et « je suis sûr, qu’avec les Républicains, on peut s’entendre », a expliqué Gérald Darmanin ce mardi.

« Respect strict de la laïcité »

« Nous formulerons dans les jours qui viennent des propositions très précises et très audacieuses. Si le ministre de l’Intérieur s’aligne sur nous, on en discutera, mais on ne se contentera pas d’eau tiède », a affirmé le député des Alpes-Maritimes alors que LR détient, avec 62 députés, l’apport de voix qui manquent à la majorité présidentielle à l’Assemblée nationale. Et d’énumérer : « Est-on prêt à revoir le code de la nationalité, à réformer totalement l’asile pour ne l’accorder qu’à la frontière et pas à ceux qui sont entrés illégalement, à mettre en place des quotas […] ? »









Éric Ciotti plaide aussi pour « le respect strict de la laïcité à la française » avec « l’interdiction du port du voile pour les sorties scolaires et les mineures » notamment. Certains textes qu’il appelle de ses vœux « nécessiteront une réforme constitutionnelle » et « ne peuvent être approuvés que par référendum », a-t-il prévenu.