Réforme des retraites EN DIRECT : Emmanuel Macron va s’adresser aux Français ce lundi soir…

14h57 : Jouer l’apaisement, mais passer à autre chose

Dans l’entourage du président, on reconnaît que les derniers mois laissent « de la colère dans les têtes et dans les cœurs ». Lors de sa prise de parole, le locataire de l’Elysée devrait certes revenir sur la réforme des retraites, mais veut aussi « tracer des perspectives pour les semaines et les mois à venir ».

Cela doit passer par un focus sur les chantiers prioritaires : « ordre républicain, plein emploi et réindustrialisation, progrès au quotidien autour de l’éducation, de la santé et de l’écologie ».