Dans la famille des acronymes avec un Z, on avait la ZAD, zone à défendre devenue célèbre avec Notre-Dame-des-Landes. Ces derniers mois, la ZFE, zone à faibles émissions, anime les conversations des automobilistes. Et ce tout particulièrement dans la métropole de Rouen où elle est entrée en vigueur au 1er septembre. Depuis, dans « un secteur géographique défini, la circulation des véhicules les plus émetteurs de polluants atmosphériques est encadrée voire interdite », explique le site dédié à la ZFE rouennaise.

Cette ZFE perturbe votre quotidien ? Est-elle légitime ? Vous sentez dans vos transports ou quand vous respirez un changement depuis sa mise en place ? 20 Minutes vous permet de poser une question à Nicolas Mayer-Rossignol, le maire PS de Rouen. Ce jeudi à 9h30, l’élu est invité de « Face aux Territoires », l’émission politique de TV5 Monde animée par Cyril Viguier, et la question de notre lectrice ou lecteur retenue lui sera posée en direct.

Pour nous envoyez votre question, il suffit de remplir le formulaire ci-dessous. Merci.