La présidente de l’Assemblée nationale estime que la contestation de la réforme des retraites n’ouvre pas « un climat propice ». Yaël Braun-Pivet (Renaissance) s’est dit ce lundi favorable à une réforme des institutions, via un « renforcement des pouvoirs du Parlement » et « plus de participation citoyenne » mais pas maintenant.

« Nous devons inventer les institutions qui correspondent au XXIe siècle, à la société dans laquelle nous vivons et nous devons donc les faire évoluer », a estimé celle qui est membre de la majorité présidentielle sur France Inter. « Il me semble qu’il faut aller vers plus de participation citoyenne et je plaide depuis longtemps pour aller vers un rééquilibrage des pouvoirs entre le Parlement et l’exécutif », a-t-elle rappelé. Elle a également regretté que l’on attende « trop d’une seule et même personne », le président de la République, qu’il s’agisse d’Emmanuel Macron ou d’un autre.

Un président qui « écoute » selon elle

Mais, a immédiatement nuancé Yaël Braun-Pivet, « lorsque nous sommes en situation de crise, nos institutions nous protègent ». Elle a cité « la crise sanitaire » et « la crise politique internationale aux portes de l’Europe ». « Il faut faire très attention avec nos institutions et ne pas forcément les modifier de façon brutale ou massive », a-t-elle insisté, soucieuse de « ne pas toucher aux grands équilibres parce qu’ils sont très protecteurs ».









Or, a-t-elle critiqué, le pays est « soumis à de fortes tensions » et des oppositions. « Quand on met en cause le Parlement, quand on remet en cause le chef de l’État, quand on remet en cause la légitimité du Conseil constitutionnel, c’est très grave et cela ne me paraît pas un climat propice à une révision profonde de nos institutions », a argumenté Yaël Braun-Pivet. Elle a défendu, au-delà, un président Macron qui « écoute ». « Lorsque nous passons 2 heures avec le président du Sénat pour se concerter sur le calendrier parlementaire : il nous écoute, il dialogue et il nous entend », a-t-elle assuré à propos de la rencontre qui s’est tenue à l’Élysée jeudi avec Gérard Larcher.