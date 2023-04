Conseil constitutionnel EN DIRECT : Une loi entachée « d’une série de défaillances », estime Sophie Binet, leader de la CGT

12h27 : Un député LFI dénonce des coups de matraques reçus jeudi

Le député LFI Antoine Léaument a dénoncé des coups de matraque infligés par un membre des forces de l’ordre, alors qu’il était ceint de son écharpe tricolore lors de l’évacuation de la manifestation parisienne contre la réforme des retraites jeudi soir. Avec des collègues LFI, « nous faisons de l’observation des opérations du maintien de l’ordre » durant les manifestations, a-t-il expliqué à l’AFP.

Je ne suis pas différent des autres manifestants.



Coup de matraque ou pas, rien ne nous fera renoncer à la bataille contre la #ReformeDesRetraites.



Qu’un député d’opposition en écharpe prenne ce genre de coups en dit long sur l’État de droit en France. pic.twitter.com/7TQxUbT0aK — Antoine Léaument 🇫🇷 (@ALeaument) April 13, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Ceint de son écharpe tricolore, le député perd d’abord un casque de protection qu’il portait, puis on le voit recevoir au moins deux coups de matraque, selon des images qu’il a diffusées sur le réseau social Twitter. Il est alors de dos les mains sur la tête pour se protéger. « Je ne me suis pas rendu compte des coups que j’ai pris. J’ai protégé ma tête. J’ai vu la violence des images après », précise le député, qui se porte bien et s’est ensuite rendu à l’Assemblée nationale pour la séance du soir.