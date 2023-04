A gauche, ses prises de position sur l’immigration ne passaient pas inaperçues, voire pas du tout. Ce jeudi, Manuel Valls était l’invité de « Face aux Territoires », l’émission politique de TV5 Monde, présentée par Cyril Viguier et dont 20 Minutes est partenaire. L’ancien Premier ministre de François Hollande a répondu à une question d’un de nos lecteurs : « N’avons-nous pas besoin de plus d’immigration en France en face à la baisse du nombre d’actifs ? »

Dans sa réponse, Manuel Valls a été catégorique : « Non, je crois que c’est tout le contraire. » Avant d’expliquer son point de vue : « Je crois qu’on n’a pas besoin d’immigration économique, qu’il y a des pans entiers de notre économie – la restauration, le bâtiment, les services – qui manquent de main-d’œuvre. Donc il faut former ceux qui vivent dans notre pays. »

« Protéger nos frontières »

L’ex-Premier ministre a enchaîné : « Le grand sujet que nous avons devant nous, c’est celui de l’assimilation des immigrés ou des enfants de l’immigration dans nos quartiers populaires. Il est là le sujet. Moi, je suis pour une politique très restrictive de l’immigration, de lutte contre l’immigration clandestine, d’un plus grand contrôle sur les questions d’asile. »

Relancé sur « sa position détonante à gauche », et ses déclarations au Point (« La France ne peut plus accueillir d’immigrés et si le cadre européen ne le permet pas, il faudra reprendre des éléments de notre souveraineté »), Manuel Valls a répondu : « Bien évidemment, il faut contrôler, protéger nos frontières d’abord européennes et françaises. Je rajoute qu’il faut un grand pacte avec l’Afrique. Parce que l’Afrique va doubler sa population. Donc nous devons plus que jamais aider ce continent avec qui nous avons des liens aussi forts. Mais croire que nous pouvons accueillir encore plus d’immigrations qui viennent d’Afrique de l’Ouest ou du Maghreb serait une erreur. »