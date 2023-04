Le potentiel politique de François Ruffin ne passe pas inaperçu à LFI. C’est même le leader de la France insoumise en personne qui a semblé encourager le député de la Somme à se présenter à la prochaine élection présidentielle. « François est prêt. En avant ! », a tweeté mercredi Jean-Luc Mélenchon. En réponse, François Ruffin est resté prudent jeudi sur ce soutien. « Je dis merci, c’est sympa tout ça, c’est gentil, mais c’est pas le moment », a-t-il expliqué sur France Info.

Pour François Ruffin, « il y a un autre moment à vivre pour les Français aujourd’hui » et surtout « une leçon à tirer des retraites », a-t-il argumenté, dénonçant « un homme tout seul à l’Elysée qui se prend pour une espèce de messie et qui peut décider contre le reste du pays ». « Aujourd’hui les Français en ont marre de ça, ils ne veulent pas ça », a-t-il ajouté, estimant que « ce qui doit primer c’est l’équipe ». « J’espère bien en être », mais « on verra », a poursuivi l’élu de 47 ans.

Faire une équipe à gauche

Pour lui, « ce qui demeure important, c’est qu’est-ce qu’on a à faire ensemble pour le pays », évoquant « le défi » de la petite enfance, des Ehpad, du « rail qui déraille », de « l’école qui recrute ses enseignants en job dating », de « l’hôpital en lambeaux », et le « défi moral » d’une « France usée, dans le ressentiment ».

« Qui croit que dans ce contexte, un petit gars, avec ses deux bras et son cerveau, va venir en super héros résoudre tout ça », a-t-il demandé. « La question c’est comment on fait une équipe ensemble, avec les socialistes, les écologistes, les communistes et comment on passe d’un accord électoral qui a été fait rapidement après l’élection présidentielle [de 2022] pour préparer les législatives, à un vrai partage, un vrai dialogue, une vraie convergence », a poursuivi le député.

Manuel Bompard moins chaud

Le coordinateur de LFI Manuel Bompard n’a pas fait montre d’un enthousiasme débordant sur le tweet de Jean-Luc Mélenchon. « François Ruffin est une personnalité très importante pour nous », a-t-il dit sur France 2, soulignant que Jean-Luc Mélenchon « a réussi à faire émerger aussi d’autres figures politiques ».

Selon une étude Cluster 17 pour Le Point, si la présidentielle avait lieu demain, 39 % des personnes interrogées estiment leur vote « probable » ou « possible » pour Marine Le Pen. Derrière, Edouard Philippe (25 %), Jean-Luc Mélenchon (24 %), Jordan Bardella (23 %) et François Ruffin (21 %) se tiennent en respect, alors que la marge d’erreur est de deux points.