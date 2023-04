Il promet d’ouvrir la porte. Emmanuel Macron a voulu se projeter mercredi au-delà des décisions très attendues du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites, attendues vendredi, en promettant aux syndicats un « échange qui permettra d’engager la suite et de tenir compte » du verdict des Sages. « Le pays doit continuer d’avancer », a affirmé le chef de l’État lors d’une conférence de presse à Amsterdam, aux Pays-Bas.

« J’engagerai, pour tout ce qui les concerne, les partenaires sociaux à pouvoir revenir mais je le ferai avec l’esprit de concorde et la volonté d’engager la suite, quelle que soit la décision » des Sages, a-t-il poursuivi.

Les décisions du Conseil constitutionnel viennent « clore un chemin démocratique et constitutionnel », a relevé Emmanuel Macron, alors que le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, s’était dit quelques heures plus tôt « confiant » dans la décision des Sages. Et, même si la réforme est validée, « ça n’enlève rien au rejet démocratique, au rejet politique, au rejet social », a prévenu Manon Aubry, eurodéputée LFI.

L’opposition toujours mobilisée

Même en cas de validation de l’essentiel du texte, la gauche fonde aussi ses espoirs dans un possible feu vert à sa demande de référendum d’initiative populaire (RIP). Cette procédure pourrait ouvrir la voie à un référendum sur une proposition de loi visant à ce que l’âge de départ à la retraite ne puisse pas dépasser 62 ans. Si le gouvernement « passe en force et ne suspend pas la réforme pendant le temps du référendum, alors ce serait une déclaration de guerre pour plein de gens », a mis en garde la secrétaire nationale d’EELV Marine Tondelier.

Le numéro un de la CFDT, Laurent Berger, a par ailleurs suggéré qu’en cas de censure partielle du texte par les Sages, le président de la République se saisisse de l’article 10 de la Constitution qui permettrait d' « aller vers une nouvelle lecture à l’Assemblée nationale » avant une promulgation. Est-ce qu’une validation complète signerait au contraire la fin du mouvement de contestation ? « On le décidera ensemble », avec l’intersyndicale, « mais il est clair que la CFDT ne fera pas des manifestations pendant six mois », a répondu le secrétaire général.