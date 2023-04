Posez une question à Manuel Valls

Décision du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites, règlements de comptes à Marseille sur fond de trafic de drogue, gestion des manifestations et intervention des Brav-M, opposition à Jean-Luc Mélenchon et à la Nupes… Manuel Valls est l’invité de Cyril Viguier dans « Face aux Territoires », l’émission politique de TV5 Monde, ce jeudi à 9h30. 20 Minutes, partenaire de l’émission, donne la possibilité à ses lectrices et lecteurs de poser une question à l’ex-Premier ministre, ministre de l’Intérieur, député ou conseiller municipal de Barcelone et auteur de Le courage guidait leurs pas. Douze destins face à l’Histoire, paru le 23 mars.

Pour poser votre question à Manuel Valls, il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous Une question d’une lectrice ou d’un lecteur sera retenue par la rédaction de 20 Minutes et posée par l’un de ses journalistes ce jeudi.