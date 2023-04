Coup de com' contrarié ? Les équipes de la municipalité marseillaise et du ministère de l’Intérieur se sont (très) légèrement chauffées, à l’abri du poste de commandement, après l’arrivée de Gérald Darmanin rue de Tivoli, où un immeuble s’est effondré cette nuit. Le ministre est arrivé avec plusieurs élus après 11 heures du matin, et a rejoint le maire Benoît Payan au poste de commandement.









Ils sont ensuite ressortis pour aller brièvement sur les lieux du sinistre, avant de ressortir du périmètre pour répondre aux questions des journalistes. Selon nos informations, qui confirment celles de la Provence, les conseillers de Gérald Darmanin souhaitaient dans un premier temps que cette visite à proximité des décombres soit suivie et filmée par un pool de journalistes, ce que la municipalité a préféré refuser pour éviter, sans doute, toute tentative de récupération politique. Ni le ministère de l'Intérieur ni la Ville de Marseille, soucieuse d'éviter toute polémique, n'ont souhaité communiqué officiellement sur cette passe d'armes.