Marlène Schiappa suscite (une fois encore) la controverse. La secrétaire d’Etat chargée de l’Économie sociale et solidaire s’affiche ce jeudi en Une de Playboy. La macroniste pose (non dénudée) pour le sulfureux magazine et accorde une longue interview sur les droits des femmes. Ce choix de communication, révélé à quelques heures du 1er avril (et des fameux poissons), a suscité beaucoup d’interrogations sur les réseaux sociaux et dans la classe politique. Improbable, mais finalement bien vrai.

Et Marlène Schiappa n’est pas la première à tenter une sortie médiatique audacieuse. 20 Minutes a mêlé de fausses interviews à de vrais entretiens insolites, saurez-vous les démêler ?