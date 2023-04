C’était le premier texte au programme de la niche parlementaire du groupe écologiste, ce jeudi : une « proposition de résolution relative à la reconnaissance de la répression des Algériens du 17 octobre 1961 à Paris et à la commémoration pour la mémoire des victimes ». Un texte symbolique et très politique, auquel les écologistes ont finalement, d’après les informations de 20 Minutes, décidé de renoncer au prix d'un « gros clash » en réunion de groupe ce mardi matin. En cause, d’après plusieurs sources, les faibles chances de voir ce texte adopté par l’Assemblée, la majorité étant opposée à la reconnaissance d’un « crime d’Etat », comme le propose la députée EELV Sabrina Sebaihi, rapporteuse du texte, et de nombreuses associations.

Mais ça, « on ne le découvre pas aujourd’hui », reconnaissait Benjamin Lucas, chef de file des écologistes sur le texte, avant la réunion de groupe. La semaine dernière, des cadres du groupe insistaient sur la symbolique de cette résolution, affirmant qu’ils refuseraient de la voir dénaturée en retirant la mention du « crime d’Etat ». La motivation des écolos n’est visiblement plus la même : « On a des arbitrages à faire pour voir quel temps on met sur tel sujet. Et on a peu de temps », expliquait la présidente du groupe, Cyrielle Châtelain avant que la décision ne soir prise. La niche parlementaire est la journée octroyée à chacun des groupes, une fois par an, où il a la main sur l’ordre du jour de l’Assemblée. Pour les écologistes, c’est donc ce jeudi. Mais le temps est limité : la séance commence à 9 heures et se termine quoi s’il arrive à minuit. La question de la gestion du temps, entre des textes symboliques dont on sait qu’ils ont peu de chances de passer et des victoires potentielles, est cruciale.

Au moins 120 morts

Ce type de considération révolte Sabrina Sebaihi, interrogée avant la décision du groupe : « C’est quand même compliqué de dire qu’on ne veut même pas prendre le temps de parler de ce sujet car on ''perdrait du temps''. Le sujet du moment, ce sont les violences policières ; imaginez le traitement si à Sainte-Soline, il y avait eu 200 morts à cause des forces de l’ordre ? Est-ce parce que le 17 octobre 1961, c’était des Algériens ? » La députée des Hauts-de-Seine tombe aussi sur la majorité, « qui va voter comme cette résolution avec le RN », croit-elle. « Même Benjamin Stora [historien chargé d’une mission sur la mémoire de la guerre d’Algérie par Emmanuel Macron] reconnaît que le terme de ''crime d’Etat'' s’applique à ce qui s’est passé ce jour-là », affirme la députée.

Ce jour-là, ou plutôt ce soir-là, le 17 octobre 1961, plusieurs milliers d’Algériens - à l’époque Français puisque l’Algérie était encore une colonie - se sont rassemblés à Paris à l’appel sur FLN. Ils contestaient le couvre-feu qui leur était imposé par le préfet de police de Paris de l’époque, Maurice Papon. Les historiens estiment qu’au moins 120 manifestants auraient été tués ce soir-là et dans les jours suivant par les forces de l’ordre, notamment en étant jetés dans le Seine. Longtemps resté dans l’ombre de la répression de la manifestation de la gauche contre l’OAS au métro Charonne, le 8 février 1962, le 17 octobre 1961 est progressivement revenu dans les mémoires. Emmanuel Macron avait commémoré le 60e anniversaire de l’évènement en 2021, sans discours, dénonçant seulement des « crimes inexcusables (…) commis sous l’autorité de Maurice Papon ».

Certains membres de la majorité ont proposé aux écologistes d’adopter une résolution plus consensuelle et sous une forme transpartisane dans quelques semaines. Sabrina Sebaihi n’y était pas opposée par principe. « Mais on me propose de remplacer ''crime d’Etat'' par ''évènements atroces''. C’est un manque de respect pour les victimes et leurs familles : c’était un massacre », répète la députée de Nanterre, où une partie des évènements du 17 octobre 1961 se sont déroulés.