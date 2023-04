Le LR David Lisnard est inquiet. Il faut dire que les élus locaux jettent de plus en plus l’éponge. Le président de l’Association des maires de France (AMF) s’alarme donc que les « démissions d’élus locaux atteignent un niveau jamais vu », sur fond de « crise civique », de « découragement » voire de « tentatives d’intimidation » des édiles.

« On peut déjà affirmer que sur 1/5e des associations départementales de l’AMF, ces démissions ont concerné 238 maires, 773 adjoints et 2.976 élus municipaux, soit près de 4.000 élus démissionnaires depuis le début du mandat en 2020 », alerte le maire de Cannes dans un entretien au Figaro lundi.

Un phénomène « révélateur de la crise civique »

« On peut donc dire que sur l’ensemble du territoire français, le seuil des 1.000 maires démissionnaires est dépassé. Cette tendance est encore plus rapide que lors du précédent mandat, durant lequel les départs avaient déjà doublé », déplore David Lisnard. « Ces chiffres confirment une cote d’alerte, car les démissions d’élus locaux atteignent un niveau jamais vu », met-il en garde.

Selon le président de l’AMF, « ce phénomène est révélateur de la crise civique qui s’exprime dans tous les domaines, dans un pays marqué par les hausses de l’abstention, des agressions, etc. Peut-être sommes-nous également face à une crise de l’engagement, que l’on perçoit déjà dans le monde associatif avec la baisse du bénévolat ».

La crainte d’un « découragement des vocations »

L’exercice municipal « est un casse-tête bureaucratique », qui « lasse et empire » et « la multiplication des contraintes reste la première cause de découragement », explique le maire de Cannes. « L’incivisme pèse » également, souligne-t-il, en décrivant « les attaques sur les réseaux sociaux » qui « ciblent des réputations et atteignent l’honneur des élus », des « dénigrements » voire des « tentatives d’intimidation ».

« On peut craindre un découragement des vocations, comme cela est de plus en plus le cas. (…). La passion est encore très présente dans de nombreuses mairies, mais attention ! », insiste le président de l’AMF. L’alerte est désormais lancée.