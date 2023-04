C’est un résultat qui remet sous le feu des projecteurs les dissensions chez les socialistes. Il repose surtout la question du positionnement du parti vis-à-vis de la Nupes. La dissidente PS Martine Froger soutenue par le numéro 2 du parti, Nicolas Mayer-Rossignol, et la présidente PS de la région Occitanie, Carole Delga, a remporté dimanche en Ariège une législative partielle contre la sortante LFI/Nupes.

Martine Froger, 61 ans, a recueilli 11.758 voix (60,19 %). Pourtant arrivée en tête au premier tour avec 31,18 % des voix, la sortante Bénédicte Taurine, 46 ans, n’a obtenu que 7.776 (39,81 %), dans un 2e tour à la participation limitée (38 %).

La charge de Mayer-Rossignol contre Mélenchon

Dans un tweet, Nicolas Mayer-Rossignol qui était présent au côté de la candidate à Foix, s’est félicité de cette victoire, s’adressant directement à Jean-Luc Mélenchon. « Cher@jlmelenchon, il va falloir vous y faire », a-t-il écrit sur twitter, ajoutant : « en Ariège comme ailleurs, il y a des femmes et des hommes socialistes, qui portent fièrement leurs valeurs, qui ont envie que la gauche gagne et qui ne vous seront jamais… soumis ». L’ancien candidat LFI à la présidentielle lui a répondu sur le même ton : « Voilà à quoi servent les "dissidents du PS". Refuge du vote Le Pen et Macron au 2e tour pour battre l’opposition à la retraite à 64 ans. Lamentable combine politicienne ».

Un PS fracturé

Pour Carole Delga, également présente à Foix, cette victoire « veut dire que quand une gauche rassemble sur un projet équilibré, profondément européen, elle gagne ». « Si la gauche veut revenir au pouvoir, elle doit être unie, mais elle doit avoir un vrai projet de société qui soit rassembleur, ce n’est pas en clivant les gens qu’on va reprendre le pouvoir », a souligné la présidente de l’Occitanie.

Signe des profondes fractures, le PS a pris l’exact contrepied de Carole Delga, dans un communiqué : « c’est une victoire à la Pyrrhus qui n’ouvre aucune perspective pour la gauche puisqu’elle s’est construite dans une alliance avec les droites contre l’union de la gauche et des écologistes ».

Les félicitations d’Olivier Dussopt

Martine Froger a également reçu les félicitations d’Olivier Dussopt, le parti présidentiel Renaissance ayant très clairement appelé à voter pour elle à l’issue d’un premier tour. « S’il existe bien sûr une place sur l’échiquier politique pour une gauche responsable, ce scrutin montre surtout que l’outrance et la radicalité ne paient pas et ne rassemblent pas », a jugé le ministre du Travail.

La nouvelle députée de la première circonscription de l’Ariège a pour sa part affirmé : « aujourd’hui, je fais le bonheur de la moitié du PS, je suis socialiste depuis 30 ans et je reste socialiste ». Quant à la députée sortante, déçue, elle a estimé que la victoire de sa concurrente, est « la victoire de la droite ». Une analyse partagée par plusieurs ténors des Insoumis : « En Ariège, les voix des macronistes, de la droite et de l’extrême droite ont éliminé une députée du peuple », a ainsi tweeté la cheffe de file des députés LFI, Mathilde Panot.