Les parlementaires socialistes ne participeront à « aucune consultation » d’Elisabeth Borne sur l’après réforme des retraites, ont-ils annoncé dimanche, mais le premier secrétaire Olivier Faure se rendra à Matignon pour évoquer la « situation générale du pays ».

« Nous ne souhaitons participer à aucune consultation sur la suite du calendrier parlementaire (…) avant de connaître les suites données à votre rencontre avec l’intersyndicale prévue le 5 avril prochain », écrivent Olivier Faure, Boris Vallaud et Patrick Kanner, chefs des groupes PS à l’Assemblée et au Sénat, dans un courrier adressé à la Première ministre.

Boycott des consultations

Les autres forces de la coalition de gauche Nupes - LFI, PCF, EELV - avaient déjà annoncé le boycott de ces consultations. « Notre conviction est que la condition de l’apaisement du pays, comme de la restauration d’un dialogue avec les parlementaires est dans le retrait de la réforme » des retraites, soulignent les chefs de file du PS. Et « c’est aux seules fins d’évoquer la situation générale du pays qu’Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, se rendra à votre rencontre », poursuivent-ils, sans préciser la date de ce rendez-vous à Matignon.

Une source parlementaire socialiste estime que le PS est sur la même ligne qu’EELV qui a décliné la concertation organisée par la Première ministre sur l’après retraites, mais a organisé un rendez-vous entre la cheffe de parti écolo Marine Tondelier et Elisabeth Borne pour parler « du maintien de l’ordre, du climat de violence à l’égard des militants écologistes et du nécessaire apaisement » mardi. Elisabeth Borne multiplie les rencontres à partir de lundi pour tenter d' « apaiser » les tensions, des consultations boycottées par les groupes parlementaires de gauche et qui pourraient tourner au dialogue de sourd avec l’intersyndicale mercredi, vu l’inflexibilité de l’exécutif sur le report à 64 ans de l’âge légal de départ à la retraite.