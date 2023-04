Le prochain Conseil des ministres promet. Selon l’entourage de la Première ministre et ministre de tutelle de Marlène Schiappa, Élisabeth Borne a appelé la Secrétaire d’État chargée de l’Économie sociale et solidaire et de la Vie associative pour la tancer au sujet de son interview accordée au magazine de charme Playboy.

La Première ministre lui a fait savoir que ce n’était « pas du tout approprié, à plus forte raison dans la période actuelle », a-t-on appris confirmant une information de BFMTV.

La gauche vent debout sur la communication du gouvernement

Mais Élisabeth Borne n’est pas la seule à avoir peu goûté l’initiative de l’ancienne ministre de l’égalité entre les femmes et les hommes. Plusieurs responsables de gauche se sont émus de la communication du gouvernement en pleine crise sociale, après cette Une de Playboy et l’interview d’Emmanuel Macron dans Pif.

Même le ministre du Travail, Olivier Dussopt, en première ligne sur la réforme des retraites, a récemment accordé un entretien au journal Têtu, dans lequel il révèle son homosexualité.





Défendre le droit des femmes à disposer de leurs corps, c’est partout et tout le temps.

En France, les femmes sont libres.

N’en déplaise aux rétrogrades et aux hypocrites.#Playboy — 🇫🇷 MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) April 1, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.







« On est en plein dans une crise sociale, il y a un sujet sur le maintien de l’ordre, il y a des personnes entre la vie et la mort et j’ai l’impression d’un écran de fumée, entre Têtu, Pif Gadget et Playboy », a déploré sur BFMTV la députée écologiste Sandrine Rousseau.

Pif, Têtu, Playboy, les choix de la majorité interrogent

« Quel est le respect du peuple français, des personnes qui vont devoir travailler deux ans de plus, qui manifestent, qui perdent des journées de salaires, qui n’arrivent pas à manger à cause de l’inflation », a-t-elle ajouté. « Le corps des femmes doit pouvoir être exposé partout, j’ai pas de problème avec ça, mais là il y a un sujet social ».

« Dans un pays où le Président s’exprime dans Pif et sa ministre Schiappa dans Playboy, le problème ce serait l’opposition. La France déraille », a twitté le leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon.

Marlène Schiappa défend sa « liberté »

Et Fabien Roussel, secrétaire national du PCF, d’ironiser : « Il ne suffit pas de s’abonner à Pif pour connaître les intentions du gouvernement, il faut aussi s’abonner à Playboy… »









« Défendre le droit des femmes à disposer de leurs corps, c’est partout et tout le temps », a répondu Marlène Schiappa dans un tweet : « En France, les femmes sont libres. N’en déplaise aux rétrogrades et aux hypocrites ».