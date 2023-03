Une « pause » dans la réforme des retraites qui permettrait « d’arrêter ce train fou qu’est devenu le débat public » Carole Delga, la présidente socialiste de la région Occitanie, a pris sa plume ce vendredi dans les colonnes du Monde pour demander à Emmanuel Macron de sortir de son « isolement politique », et d’accepter la proposition de temporisation de l’intersyndicale.

La présidente des Régions de France, à qui beaucoup prêtent des intentions présidentielles, explique lui écrire « depuis cette France qui n’en peut plus, cette France éloignée du pouvoir central, à la périphérie de l’espoir, de la résignation et de la colère ».

« Votre "en même temps" s’est fracassé sur le réel »

« Sortez de votre isolement politique, rompez avec cette verticalité mortifère, prenez le temps de cette "pause" que l’intersyndicale, et derrière elle, des millions de Français, vous demande », écrit-elle au président de la République, dont elle déplore l'« entêtement à refuser la main » que les syndicats lui « tendent », et à « porter aujourd’hui, seul, ce projet de réforme massivement rejeté ».









« Avec le recul, votre "en même temps" s’est fracassé sur le réel », poursuit Carole Delga, dans cette lettre qui se veut aussi une réponse à ses détracteurs à gauche, qui l’accusent de connivence avec la macronie, via la candidate socialiste qu’elle défend dans la législative partielle de l’Ariège, soutenue au 2e tour par Renaissance, contre la sortante LFI.

Pour la présidente d’Occitanie, la situation appelle « au sang-froid et à la responsabilité. Et, en premier lieu, du Président de la République ». Accepter la « pause », permettrait « d’écarter les tenants de la violence et les extrémistes qui se frottent les mains dans l’ombre », conclut Carole Delga.