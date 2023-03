Ils préfèrent l’Elysée à Matignon. Les partis et groupes parlementaires LFI et communistes ont décidé de ne pas se rendre la semaine prochaine à Matignon, où Elisabeth Borne souhaitait les recevoir, ont-ils annoncé jeudi. La cheffe du gouvernement avait fait part, dans un entretien à l’AFP, de son souhait de les inviter dans le but « d’apaiser le pays ». « La France Insoumise et son groupe parlementaire ne se rendront pas à la rencontre d’Elisabeth Borne », a tweeté le coordinateur de LFI Manuel Bompard, précisant qu’elle devait avoir lieu lundi. « Avec les parlementaires de la Nupes, nous irons en cortège exiger le retrait du texte de loi devant l’Elysée mardi matin ».





Avec les parlementaires de la #NUPES, nous irons en cortège exiger le retrait du texte de loi devant l'Elysée mardi matin. — Manuel Bompard (@mbompard) March 30, 2023







Les communistes en font autant. « Comme c’est à l’Elysée que tout se décide malheureusement, nous déclinons l’invitation de la Première ministre. Nous demandons à être reçus par le Président de la République. Il est urgent qu’il agisse ! », a commenté le secrétaire national du PCF Fabien Roussel sur Twitter.

Les socialistes attendent l’invitation

Les parlementaires communistes sont à l’initiative du « cortège républicain » qui marchera de l’Assemblée à l’Elysée mardi matin pour « remettre, en main propre, au Président de la République un courrier » demandant le retrait de la réforme qui prévoit le recul de l’âge légal de départ à 64 ans, écrivent-ils dans un communiqué.









Le groupe socialiste attend de recevoir l’invitation d’Elisabeth Borne pour se prononcer, selon une source parlementaire. Sollicités par l’AFP, les écologistes n’ont pas donné suite à ce stade.