Réchauffement climatique, sécheresse, gestion de l’eau, etc. Face aux grands enjeux environnementaux et après un été 2022 caniculaire, Emmanuel Macron, en déplacement jeudi à Savines-le-Lac, dans les Hautes-Alpes, a dévoilé les grandes lignes du « plan eau » très attendu. Un plan qui comporte 53 mesures et un mot-clé : sobriété. 20 Minutes revient sur les principales annonces du président.

Les futures bassines conditionnées à des économies d’eau

C’est l’actualité chaude du moment. Cinq jours après les affrontements à Sainte-Soline contre les méga-bassines, le chef de l’Etat s’est exprimé sur ce sujet. Il a réaffirmé l’utilité des stockages artificiels d’eau pour les agriculteurs, mais a proposé que les prochains prennent mieux en compte la raréfaction de l’eau.

« Il ne s’agit pas de privatiser l’eau. Ou de permettre à certains de se l’approprier », a-t-il déclaré, en répétant que l’eau était « indispensable à notre souveraineté alimentaire ». Mais il a demandé que les futurs ouvrages soient conditionnés à des « changements de pratiques significatifs », à commencer par des économies d’eau et une réduction de l’usage des pesticides par les agriculteurs.

Selon les statistiques officielles, « l’agriculture est la première activité consommatrice d’eau avec 58 % du total, devant l’eau potable (26 %), le refroidissement des centrales électriques (12 %), et les usages industriels (4 %) » sur les 4,1 milliards de mètres cubes prélevés chaque année sans être rendus aux milieux aquatiques.

Moins 10 % d’eau prélevée d’ici 2030

Le premier objectif est d’atteindre -10 % d'eau prélevée d’ici 2030 dans le pays, avec pour cela un « plan de sobriété » qui concernera tous les secteurs, sur le modèle de ce qui a été fait dans l’énergie. Le président a annoncé une réunion prochaine des « 50 sites » industriels « qui ont le plus grand potentiel de baisse de consommation d’eau ». Il a aussi souhaité des investissements pour encourager les centrales nucléaires d’EDF à « faire des économies d’eau ».

D’ici l’été, une campagne de communication grand public sera lancée pour inciter à la sobriété. Emmanuel Macron a annoncé la mise en place d’un « EcoWatt de l’eau » sur le modèle de l’instrument mis en place pour réduire la consommation d’électricité en cas de risques de coupure.

Réutiliser 10 % des eaux usées à l’horizon 2030

La France réutilise aujourd’hui moins d’1 % de ses eaux usées. Le président Macron a fixé jeudi l’objectif de passer le cap des 10 % d’ici 2030. « Nous avons décidé de lancer 1.000 projets en cinq ans pour recycler et réutiliser l’eau » et « in fine, nous voulons réutiliser 300 millions de mètres cubes, soit 3 piscines olympiques par commune (…) ou 3.500 bouteilles d’eau par Français et par an », a déclaré le président.

A titre de comparaison, en Israël, plus de 90 % des eaux usées sont ainsi réutilisées. A l’échelle européenne, l’Espagne en réutilise 14 %, et l’Italie, 8 %. Le gouvernement veut mobiliser 180 millions d’euros par an pour résorber « en urgence » les fuites d’eau en France dans les points les plus sensibles, a annoncé le chef de l’Etat. « Un litre d’eau sur cinq est perdu en raison des fuites, c’est inacceptable », a tancé Emmanuel Macron.

Généraliser « la tarification progressive de l’eau »

Emmanuel Macron a annoncé vouloir généraliser la « tarification progressive » de l’eau, expérimentée dans certains territoires depuis 2017. Au-delà d’un certain volume de base, le tarif augmentera pour dissuader les usages excessifs.

« Ça ne veut pas dire que le prix de l’eau va augmenter, il est d’ailleurs aujourd’hui dans la moyenne quand on regarde le prix de l’eau en France », a-t-il précisé. Quant aux agences de l’eau, qui financent une large part des projets destinés à mieux gérer, préserver ou réutiliser la ressource en eau, il prévoit « d’augmenter de 500 millions d’euros » par an leur budget annuel, actuellement de 2,2 milliards d’euros.

Réduire les fuites

Quelque 180 millions d'euros, sur les 475 millions supplémentaires par an, sont prévus pour résorber «en urgence» les fuites d'eau en France dans les points les plus sensibles.

Le plan précise que ces aides aux collectivités seront «conditionnées à des objectifs de performance de gestion de leur patrimoine». Les «points noirs» où les taux de fuite sont supérieurs à 50%, sont au nombre de 170 en France, indique l'exécutif sans préciser exactement où ils se situent.

Adapter les centrales nucléaires

« On doit adapter nos centrales nucléaires au changement climatique en engageant un vaste programme d’investissement pour faire des économies d’eau et permettre de fonctionner beaucoup plus en circuit fermé », a détaillé le président, en annonçant un plan d’investissement, pas encore chiffré, pour les troisièmes consommatrices d’eau du pays.

La production d’électricité est à l’origine de 51 % des prélèvements d’eau en France, et de 12 % de la consommation, a rappelé le président tout en égrenant la cinquantaine de mesures de son plan.