« Venus pour faire la guerre ». C’est ainsi qu’Emmanuel Macron a qualifié des milliers de manifestants présents ce samedi à Sainte-Soline, lors de la manifestation contre la « méga bassine » de cette ville des Deux-Sèvres. En marge d’un déplacement dans les Hautes-Alpes, où il était venu présenter son plan eau ce jeudi, Emmanuel Macron s’est exprimé sur les violents affrontements lors de ce rassemblement.

« Vous avez des milliers de gens qui étaient simplement venus pour faire la guerre. C’est inacceptable », a déclaré le chef de l’Etat alors que la manifestation interdite, samedi, contre la méga bassine de Sainte-Soline (Deux-Sèvres), a été ponctuée d’affrontements très violents entre militants et forces de l’ordre avec deux manifestants toujours dans le coma.

« Des scènes de violences inacceptables »

Le président a dénoncé « des scènes de violences inacceptables » du côté des manifestants. « Chez certains une forme d’habitude de la violence s’installe, il faut la combattre avec beaucoup de fermeté », a-t-il commenté, demandant à « toutes les forces politiques républicaines d’être parfaitement clair sur ce sujet ».

De 6.000 à 8.000 personnes selon les autorités, 30.000 selon les organisateurs, ont manifesté samedi. Dans deux rapports, préfecture et gendarmerie défendent une riposte ciblée et proportionnée face à 800 à 1.000 manifestants « radicaux ». La Ligue des droits de l’homme dénonce au contraire « un usage immodéré » de la force sur l’ensemble des manifestants, dès qu’ils ont approché la réserve d’eau. Les organisateurs ont dénombré 200 blessés, dont au moins une personne éborgnée en plus des deux manifestants dans le coma. Les familles des deux hommes ont déposé plainte notamment pour « tentative de meurtre ».