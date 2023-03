La députée sortante Nupes/LFI de la première circonscription de l’Ariège, Bénédicte Taurine, est arrivée ce dimanche soir en tête du premier tour de la législative partielle avec 31,18 % des voix. Elle devance la candidate socialiste dissidente, Martine Froger (26,42 %) et le candidat du Rassemblement national Jean-Marc Garnier, qui obtient 24,78 % des voix et arrive troisième, et ne sera donc pas présent au second tour.

Contrairement au scrutin de 2022 où elle s’était qualifiée, Anne-Sophie Tribout, la candidate de la majorité présidentielle, s’effondre avec seulement 10,69 %.

En janvier dernier, l’élection de Bénédicte Taurine avait été annulée par le Conseil constitutionnel. La plus haute juridiction française avait pris cette décision en raison d’anomalies enregistrées lors du premier tour de 2022. Dans certains bureaux, des bulletins des candidats RN de la 1re et 2e circonscriptions avaient été échangés. Le candidat du parti de Marine Le Pen, Jean-Marc Garnier, n’avait ainsi pas pu comptabiliser les 136 bulletins au nom de sa collègue RN de la 2e circonscription. Or ce dernier était arrivé troisième, avec 8 voix de moins que la deuxième qualifiée, la candidate macroniste.

Finalement ce sera un duel entre la candidate insoumise, investie officiellement par la Nupes, et la dissidente socialiste, soutenue par Carole Delga, mais aussi Anne Hildago, Nicolas Mayer-Rossignol ou Bernard Cazeneuve. De quoi créer des tensions en interne au niveau du parti socialiste, Olivier Faure ayant taclé à plusieurs reprises ceux qui ne jouaient pas collectif avec la Nupes. Le Premier secrétaire du PS avait, lui, soutenu la candidature de Bénédicte Taurine.

Renaissance appelle à voter pour la dissidente PS

L'entre-deux-tours risque d’être très tendu car c’est bien la candidate dissidente qui tire son épingle du jeu en améliorant son score de plus de 8 % comparé à l’an dernier. Quand Bénédicte Taurine, malgré le contexte social et le soutien de Jean-Luc Mélenchon venu en meeting, perd des voix en un an. Est-ce que Martine Froger capitalisera les voix de la candidate macroniste ?





Renaissance appelle à voyter contre la candidate sortante LFI B.Taurine en Ariège et pour la candidate socialiste (coucou la majo élargie 😎) #LegislativesPartielles pic.twitter.com/T4HHGIJom3 — Anne Soetemondt (@annecha) March 26, 2023



Son parti, Renaissance, a en tout cas appelé immédiatement à voter « sans ambiguïté pour la candidate socialiste Martine Froger ».

Les deux partiront certainement aussi chercher les voix des abstentionnistes (60 %), dans ce bastion ancré à gauche quoi qu’il en soit.