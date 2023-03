Éric Zemmour n’était pas le bienvenu à Villeurbanne. Le maire socialiste de la commune l’avait fait savoir en prenant un arrêté interdisant la tenue d’une réunion du parti Reconquête ! qui devait se tenir samedi, et au cours de laquelle l’homme politique était attendu pour dédicacer son dernier ouvrage. Motif : « risque grave de troubles à l’ordre public ». Sauf que le juge des référés, saisi par le parti d’extrême droite, vient de rebattre les cartes.

Le tribunal administratif de Lyon a annulé, ce vendredi, l’arrêté pris par la municipalité villeurbannaise. Cédric Van Styvendael, le maire, dit « prendre acte de cette décision ».









« Dès lors qu’ils décident de maintenir leur événement, j’appelle les organisateurs à la responsabilité », prévient-il. Et d’insister : « Compte tenu du contexte de fortes tensions au niveau local et national, des risques d’atteinte à la sécurité des participants et autres usagers du CCVA, j’ai sollicité les services préfectoraux pour que des effectifs de police soient déployés aux abords de la salle et dans Villeurbanne. »