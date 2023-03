Plusieurs personnalités de gauche hostiles à la Nupes, dont l’ex-président François Hollande et l’ex-Premier ministre Bernard Cazeneuve, se sont retrouvées mardi soir autour d’un dîner pour tenter de « travailler ensemble » et proposer une « alternative » politique, a-t-on appris auprès d’un participant.

Cette réunion a rassemblé plus d’une vingtaine de participants issus du monde politique et associatif, notamment le premier secrétaire délégué du PS Nicolas Mayer-Rossignol, a indiqué à l’AFP Guillaume Lacroix, le président du PRG, confirmant une information du JDD.

« Une initiative commune » pourrait voir le jour « dans les semaines qui viennent », peut-être sous forme d’une réunion de travail ou d’un meeting commun, que certains ont souhaité, a-t-il précisé.

Contre la Nupes

Le dîner était organisé à l’initiative du Lab de la Social-Democratie, club de l’ex-directeur de Libération Laurent Joffrin, l’ex-premier secrétaire du PS Jean-Christophe Cambadélis et l’ex-maire de Grenoble Michel Destot. Participaient également à cette réunion le maire du Mans Stéphane le Foll ou la maire de Vaulx-en-Velin Hélène Geoffroy. La présidente de la région Occitanie Carole Delgas s’était fait représenter par un proche.

Tous les participants ont en commun de s’opposer à l’accord de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes), conclu en mai 2022 entre LFI, le PS, le PCF et EELV. Nicolas Mayer-Rossignol et Hélène Geoffroy, qui représentent deux courants du PS, se sont opposés lors du dernier congrès du PS au premier secrétaire Olivier Faure sur la question de la Nupes.

Un « état des lieux »

Pour Guillaume Lacroix, c’était « un dîner d’état des lieux », entre « absence d’une issue démocratique satisfaisante » après la séquence retraites, et « absence d’alternative politique du camp qui est le nôtre », a-t-il précisé. « On se connaît tous depuis vingt ans », a-t-il ajouté. « L’objectif était de voir si tout le monde était d’accord pour travailler ensemble et comment tous veulent converger », pour « imaginer une alternative politique ».

Pour le patron du PRG la solution se trouve dans « La Convention », le mouvement créé par Bernard Cazeneuve, qui a quitté le PS, suite à l’accord Nupes. Le mouvement, lancé en février, a déjà recueilli près de 4.000 adhérents et permet une double appartenance avec un parti politique.

Certains des acteurs du dîner ont déjà fait le pas de rejoindre le mouvement, mais pas tous. Lacroix a rappelé que le PRG présenterait une liste aux élections européennes, mais qu’il était « prêt à l’élargir ».