Intervention. Réaction(s). Éric Ciotti a estimé que les solutions proposées par Emmanuel Macron lors de son passage télévisé ce mercredi n’étaient « pas à la hauteur de la crise politique et économique que nous vivons ». « L’échec du gouvernement est en premier lieu celui du chef de l’Etat qui n’a pas su convaincre les Français de la nécessité d’une telle réforme » des retraites, ajoute le président du parti Les Républicains (LR).

Le député des Alpes-Maritimes a par ailleurs retenu que le projet de loi sur l’immigration était « enterré alors que jamais la situation n’a été aussi grave ». « La seule vraie annonce de cette allocution est que le combat contre l’immigration de masse n’est plus une priorité pour le gouvernement » et « c’est une faute », dit-il. Emmanuel Macron a indiqué que ce texte controversé serait « découpé » en « textes plus courts » qui seront examinés « dans les prochaines semaines » par le parlement.









« Son impuissance politique »

Une annonce qu’a également regretté le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau, alors que le Sénat devait plancher sur le texte dès la fin mars. « En contournant le parlement dont il a peur parce qu’il y est minoritaire, le président de la République avoue son impuissance politique », a-t-il estimé sur Twitter.

Le député du Lot Aurélien Pradié a de son côté estimé que le président « ne comprend pas les fractures immenses de la nation ». « Son autosatisfaction est une provocation de plus » a ajouté l’élu, frondeur sur les retraites.