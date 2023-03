Le député Éric Coquerel accusé d’avoir frappé un policier à la joue

Une plainte a été déposée contre le député Eric Coquerel, accusé d’avoir porté un coup de poing à un policier, alors qu’il évacuait des manifestantes et manifestants présents sur un dépôt de camion de poubelles à Aubervilliers, a appris 20 Minutes, confirmant une information de RTL. Dans la plainte, un fonctionnaire de police de 34 ans explique qu’il se trouvait sur place vers 7h30, et qu’il tentait de repousser les manifestants, avec en face Eric Coquerel, venu soutenir les éboueurs du garage Véolia.

« Monsieur Coquerel Éric qui se trouvait toujours face à moi et avait ses deux mains à hauteur du visage et poids fermés (…) m’a porté un coup avec le dos de son poing fermé plus précisément à l’aide de ses phalanges. J’ai reçu le coup au niveau de ma pommette gauche. Je l’ai alors avisé verbalement qu’il m’avait frappé. Il disait je cite « non j’allais tomber ». Je précise que nous étions tous les deux très proches des autres personnes présentes sur place et que ni lui ni moi ne pouvions chuter au sol ou être déséquilibré. (… ) Il n’a à aucun moment perdu l’équilibre » écrit le fonctionnaire dans sa plainte.









Enquête ouverte

Eric Coquerel, quant à lui, fait savoir dans un communiqué apprendre « avec stupeur » cette plainte et « dément formellement » toutes violences volontaires sur ce fonctionnaire de police. Il s’explique : « Dès mon arrivée, je me suis retrouvé, avec mon collègue Bastien Lachaud, face à des policiers repoussant vivement les manifestants. La charge a été telle qu’elle a généré une forte bousculade, durant laquelle j’ai failli tomber à plusieurs reprises. »

Le parquet de Bobigny indique qu’une enquête a été ouverte du chef de « violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique », confiée à la sûreté territoriale. Et précise que l’incapacité totale de travail (ITT) du policier n’est pas encore connue, le policier, affecté au commissariat de Sait Denis, n’ayant pas encore consulté d’unité médico-judiciaire.