« Je ne dirai jamais qu’il faut arrêter la mobilisation », a promis Jean-Luc Mélenchon. Invité dimanche du Grand Jury RTL/LCI/Le Figaro, il a affirmé que « la lutte va continuer quel que soit le résultat » des motions de censure qui seront examinées lundi à l’Assemblée nationale.

« Tant que la réforme à 64 ans est proposée, il faut continuer » la mobilisation sur les retraites, a jugé le leader de La France Insoumise (LFI) tout en prévenant que « le pouvoir compte sur les débordements pour jouir d’une situation de peur ». Interrogé sur les violences, il a souligné que « pas une seule fois, ce texte n’a acquis quelque forme que ce soit de légitimité parlementaire ».

« Un pacifisme remarquable »

Mais pour lui, « le mouvement est calme, vous ne savez pas ce qu’est un mouvement violent », a-t-il affirmé aux journalistes en plateau, en évoquant mai 68. « Ce mouvement est d’un calme et d’un pacifisme remarquable », a renchéri l’ex-candidat à l’Elysée.

« Ces temps derniers, on avait eu une pratique plus respectueuse » du maintien de l’ordre, a-t-il estimé, mais « il m’a semblé qu’on revenait à des choses beaucoup plus brutales », a-t-il aussi déploré, évoquant notamment la manifestation place d’Italie à Paris samedi. Pour lui, c’est le moment de faire preuve de « sang froid ». « Nous n’avons aucun intérêt à aller à une bataille rangée », a-t-il encore martelé. « Nous qui nous battons contre cette loi, nous avons un message à adresser à nos amis. N’invisibilisez pas la lutte par des pratiques qui se retourneraient contre nous », a-t-il demandé.









Concernant la motion de censure transpartisane du groupe indépendant Liot, il « pense que Les Républicains vont la voter ». « Voter la censure, c’est remettre les compteurs à zéro », dit-il, assurant qu’il n’y aurait pas de dissolution de l’Assemblée par Emmanuel Macron. « Il se prendrait la raclée du siècle, par conséquent, il ne le fera pas ».

« Pas besoin d’une majorité alternative »

Le coordinateur de LFI Manuel Bompard appelle lui aussi les députés LR à voter la censure : « Quel que soit ce que vous pensez de cette réforme, ce qu’on vous demande c’est “est-ce que vous êtes d’accord avec la méthode, avec ce passage en force permanent “, a-t-il expliqué à Cnews/Europe1/les Echos.

« Quand on vote une motion de censure en France ensemble, il n’y a pas besoin d’avoir une majorité alternative, donc c’est pas parce que des groupes d’opposition vont voter cette motion de censure qu’ils sont prêts à gouverner le pays ensemble », a précisé le député des Bouches-du-Rhône, répondant ainsi aux attaques de la majorité présidentielle.