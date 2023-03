La réplique s’organise : après le passage en force du gouvernement sur la réforme des retraites via le 49.3, des rassemblements se sont produits à Paris, Lyon et Strasbourg, émaillés d’incidents, et sont prévus durant le week-end. Avant la 9e journée de grèves et manifestations le 23 mars.

A Paris un rassemblement a lieu ce samedi place d’Italie à 18 heures, mais il y aura aussi des rassemblements ce week-end à Montpellier, Marseille, Brest, Toulon etc.









Le calendrier de l'intersyndicale parisienne pour la semaine à venir. pic.twitter.com/sUcMheNGoI — Adèle Tellez (@AdeleTellez) March 18, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Raffineries à l’arrêt

Au moins deux raffineries, celle de PetroIneos à Lavéra (Bouches-du-Rhône) et la raffinerie de Normandie de TotalEnergies à Gonfreville-l’Orcher (Manche), pourraient être mises à l’arrêt, au plus tard lundi, selon la CGT. Jusqu’à présent, les grévistes s’étaient contentés de bloquer les expéditions de carburant, mais les raffineries continuaient à produire. Le ministre de l’Industrie Roland Lescure a laissé entendre samedi que le gouvernement pourrait procéder à des réquisitions en cas de mise à l’arrêt de ces installations.

Interrogé sur un risque de pénurie de carburant, le ministre a répondu sur France Info : « On a montré à l’automne qu’on savait prendre là encore nos responsabilités, on les prendra », en référence aux réquisitions alors prises pour débloquer des sites pétroliers lors de grèves pour les salaires.