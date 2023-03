« L’affaire » commence à faire du bruit. France 3 Nouvelle-Aquitaine a révélé jeudi que Philippe Poutou, ex-candidat à la présidentielle sous les couleurs du NPA (Nouveau Parti Anticapitaliste), et candidat à la mairie de Bordeaux lors des dernières municipales, emploie depuis novembre 2022 sa compagne en tant que collaboratrice de son groupe d’opposition municipale, Bordeaux En Luttes. Sur des fonds publics, donc.









Interrogé par France 3, l’ancien syndicaliste de Ford, qui a fait de l’exemplarité en politique son cheval de bataille, assume, et rappelle qu’il n’y a rien d’illégal dans cette embauche. « On a droit à deux mi-temps de collaborateurs de groupe. Et depuis quatre mois, on a renouvelé un des deux contrats, celui de ma compagne », explique-t-il, assurant que l’opération s’est faite en toute « transparence » et dans la légalité, et qu’il s’agit d’une situation transitoire. Ce mi-temps serait rémunéré de l’ordre de 1.000 euros par mois.