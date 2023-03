« Je ne suis pas raciste, je n’ai jamais été raciste ». Quatre jours après avoir été suspendue du PS, Christiane Constant, l’ex-patronne de la fédération du Rhône, a tenu mercredi une conférence de presse afin de se défendre. Tout juste reconduite dans ses fonctions, l’intéressée avait envoyé à l’un des soutiens un message sur un groupe privé WhatsApp, dans lequel elle savourait sa victoire et se félicitait d' « avoir éliminé tous ces macaques », accompagnant le tout de trois petits émoticones singes.

« Un harcèlement moral en règle du PS s’est organisé pour que je démissionne », dénonce-t-elle dans un communiqué. Ce qu’elle a pourtant refusé de faire. Olivier Faure, premier secrétaire du parti, s’est donc chargé de lui retirer ses fonctions. « Mais de quel droit ? Sur quel fondement légal ? », s’interroge l’ancienne élue, évoquant une décision « totalement arbitraire » prise « sans même avoir recueilli (ses) explications ».

Mythologie indienne

Des explications, l’intéressée en a fourni à la presse, rappelant que sa réélection s’était déroulée « dans des conditions particulièrement violentes ». Ses adversaires sont parvenus à faire annuler le résultat du 1er tour, avant qu’elle ne l’emporte plus largement le 2 mars. « C’est dans ces conditions que j’ai parlé "d’une bande de macaques" sans viser qui que ce soit personnellement », justifie Christiane Constant. Qui alors ? « Tous ceux qui n’ont pas voulu voir et entendre, comme les petits macaques de la mythologie (Mahâbhârata) indienne qui se bouchent les yeux et les oreilles, pour se cacher la réalité », poursuit-elle, précisant que « référence universelle » est « habituelle » chez elle.

Et de conclure « Je n’ai imaginé qu’en faisant référence à la sagesse des trois petits singes de Gandhi, on puisse détourner le sens de mon message ». Evoquant une « manipulation politique » visant à la « débarquer », Christiane Constant a par ailleurs indiqué qu’elle allait entamer une procédure judiciaire.