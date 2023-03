Comme lors des précédentes mobilisations, elle a battu le pavé aux côtés des milliers de manifestants. Maire socialiste de Rennes, Nathalie Appéré était présente mardi dans le défilé contre la réforme des retraites. Un nouveau round qui a de nouveau été émaillé de violences dans la capitale bretonne avec de violents affrontements entre les forces de l’ordre et plusieurs centaines d’individus radicaux tout au long de la journée. Des « exactions » aussitôt condamnées « avec la plus grande fermeté » par le groupe d’opposition Révéler Rennes (Renaissance), adressant sa « solidarité en direction de nos policiers, commerçants et riverains, premières victimes de ces affrontements orchestrés par des courants anarchistes et d’extrême gauche très organisés. »





11 personnes ont été interpellées en marge de la manifestation à #Rennes ce mardi 7 mars, notamment pour jets de projectiles. Des vitrines, du mobilier urbain et de nombreuses poubelles ont été dégradées par une petite partie des manifestants #grevedu7mars #manif7mars @20minutes pic.twitter.com/C5O0bZM6Ur — 20 Minutes Rennes (@20minutesrennes) March 7, 2023



Les élus macronistes ne s’arrêtent pas là puisqu’ils accusent également la maire de Rennes et ses alliés de la Nupes de « complicité avec les casseurs. » Selon eux, « la place d’une maire n’est pas dans une manifestation à faire des selfies aux côtés de ceux qui crient « Tout le monde déteste la police », assurent-ils. Son rôle est de prendre toutes les mesures pour prévenir les atteintes à l’ordre public et de permettre aux Rennaises et aux Rennais de se déplacer en sécurité dans notre ville. »

« Des attaques ignobles », selon la majorité municipale

Cette violente attaque a fait sortir de ses gonds les différents groupes de la majorité municipale. « Les expressions outrancières de la responsable du groupe Révéler Rennes doivent cesser », condamnent-ils dans un communiqué commun, estimant que « l’engagement républicain de la majorité, et au premier chef de leur maire, rend incompréhensibles ces attaques ignobles. »









La gauche rennaise accuse même Carole Gandon, cheffe de file de Révéler Rennes, de faire « le jeu de celles et ceux qui alimentent le rejet des partis démocratiques » en « amalgamant les convictions défendues par la majorité municipale avec les violences et les dégradations fortement condamnables, et systématiquement condamnés, des groupes de casseurs. » Après cette passe d’armes par communiqués interposés, l’ambiance s’annonce électrique lundi soir lors de la séance du conseil municipal.