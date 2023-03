La mobilisation est « historique » pour le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. « Mieux que le 31 janvier », a-t-il assuré, pendant que son homologue de la CGT Philippe Martinez présentait cette journée comme « la plus forte journée de mobilisation depuis le début de ce conflit ».

Avant le départ du cortège parisien pour cette sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, Laurent Berger a fait état d'« environ 20 % » de manifestants en plus que lors de la journée du 31 janvier, qui avait réuni 1,27 million de participants selon les autorités, 2,5 millions d’après les organisateurs.









Pari réussi

« On a réussi notre pari qui était de montrer la détermination du monde du travail », a affirmé le leader de la CFDT, estimant que le gouvernement « ne peut pas rester sourd » à cette mobilisation. L’intersyndicale va d’ailleurs « envoyer un courrier ce soir » à Emmanuel Macron, « pour lui demander à être reçue et qu’il retire le recul de l’âge de départ » de 62 à 64 ans, a indiqué le chef de Force ouvrière, Frédéric Souillot.

« Le moins qu’il puisse faire, c’est d’arrêter de jouer les gros bras et d’essayer de renouer le contact », a complété Philippe Martinez, mettant en garde l’exécutif contre « un passage en force (qui) ne ferait que mettre le feu aux poudres ». « On n’est pas à l’abri d’un éclair de lucidité d’Emmanuel Macron », a ironisé François Hommeril, président de la CFE-CGC, jugeant que « si on appuie là où ça fait mal, on a peut-être une meilleure chance qu’il accepte enfin de revenir à la raison et de retirer son projet ».