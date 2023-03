Le Parti Socialiste sévit. Tout juste élue première secrétaire fédérale du PS dans le Rhône, Christiane Constant est démise de ses fonctions. La raison ? Elle a écrit un message « contenant un propos à caractère raciste ».

« A la suite de son élection comme première secrétaire fédérale du Rhône du Parti socialiste jeudi soir, Christiane Constant a écrit un message contenant un propos à caractère raciste. Le combat antiraciste est au fondement de l’identité du Parti socialiste qui condamne avec la plus grande fermeté ces propos inacceptables et pénalement répréhensibles », écrit le PS dans un communiqué.

La direction du parti « a immédiatement demandé à Christiane Constant sa démission. N’ayant pas reçu de lettre de démission de sa part à cette heure, le Premier secrétaire Olivier Faure démet Christiane Constant de ses fonctions » et « la suspend du Parti socialiste », ajoute-t-on de même source. Olivier Faure, précise le PS, « proposera au Bureau national, une fois installé par le Conseil national du samedi 11 mars, de saisir la Commission nationale des conflits pour lancer une procédure interne de sanction pouvant aller jusqu’à l’exclusion ».

Le PS secoué par des conflits internes

Selon le quotidien Le Progrès et LyonMag, Christiane Constant, après son élection comme première fédérale du Rhône, écrit dans un message téléphonique : « On a éliminé tous ces macaques ». Christiane Constant défendait la ligne d’Olivier Faure. Le département est également celui de l’adversaire du premier secrétaire, Hélène Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin, originaire de la Guadeloupe et opposée à l’accord électoral conclu entre le PS et les autres forces de gauche dont La France insoumise.

« Ces propos insultants et à connotation raciste sont intolérables. J’adresse mes profonds regrets et ma pleine solidarité aux camarades du Parti socialiste ciblés dans ce message », a pour sa part réagi Cédric Van Styvendael, maire de Villeurbanne.

Le PS reste secoué par les conflits et désaccords internes un mois après son congrès de Marseille, qui a débouché, après plusieurs semaines d’invectives et d’accusations de fraude, sur un compromis avec la reconduction comme premier secrétaire d’Olivier Faure, au sein d’une gouvernance collective dans laquelle son principal opposant, Nicolas Mayer-Rossignol, est devenu premier secrétaire délégué.