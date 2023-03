Mission pédagogie pour la cheffe du gouvernement. A la veille d’une journée que les syndicats souhaitent « inoubliable » et d’une nouvelle mobilisation forte contre la réforme des retraites, Elisabeth Borne sera l’invitée de l’émission « C à vous ». Lundi soir à partir de 19 heures sur France 5, la Première ministre « répondra pendant une heure en direct aux questions d’Anne-Elisabeth Lemoine et de toute l’équipe de C à vous », selon France Télévisions.

La Première ministre s’était exprimée pour la dernière fois en direct le 2 février dans l’émission « L’événement » diffusée sur France 2, avant le début de l’examen de la réforme à l’Assemblée nationale.









Alors que le projet de loi est désormais entre les mains du Sénat, une nouvelle journée de grèves est programmée le 7 mars. L’intersyndicale appelle à mettre la France « à l’arrêt ».